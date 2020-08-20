Встреча советников лидеров «нормандской четверки» подтверждена в ходе заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсонской области.



«Это говорит о том, что после встречи советников будем ждать встречи лидеров "Норманди"», — отметил Зеленский.

Ранее в СМИ появилась информация, что такая встреча советников «нормандской четверки» состоится 28 августа.



Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе ведут Украина, Германия, Франция и Россия.



