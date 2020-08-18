«Интерфакс»: Общение «нормандских» советников по Донбассу состоится до конца августа

Переговоры советников глав государств «нормандской четверки» запланировано провести до конца августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



При этом собеседник агентства отметил, что формат встречи пока окончательно не определен.



В «нормандскую четверку» по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Россия, Германия и Франция.

В конце июля СМИ опубликовали письмо заместителе главы Администрации президента России Дмитрия Козака, в котором он назвал переговоры «нормандской чеьверки» на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.



В Кремле, комментируя обнародование письма, заявили, что ни о каком сворачивании переговор по Донбассу речи не идет.



Визави Козака в переговорном формате — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — назвал письмо российского представителя частью «дипломатической игры».