В ЛугОГА составили план развития КПВВ возле Счастья и Золотого

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай вместе с советником вице-премьер-министра Александром Маринов посетили площадку, на которой будет открыт КПВВ вблизи Счастья. Во время визита были очерчены границы будущего пункта пропуска и пошаговый план его развития. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.



На совещании, которое прошло на месте будущего КПВВ, была определена «дорожная карта» развития пунктов пропуска вблизи Счастья и Золотого.



КПВВ в Золотом построили еще в 2016 году, однако договоренность об открытии пункта пропуска Трехсторонняя контактная группа достигла этим летом. В ЛугОГА отмечают, что сейчас КПВВ нуждается в модернизации.



По словам Гайдая, необходимо расширить дорогу и построить комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.



Он отметил, что на КПВВ планируют открыть аптечные пункты, мобильные ЦНАП, юридические приемные и другие объекты для предоставления услуг гражданам с неподконтрольных территорий.

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



Украинская сторона построила КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но группировка «ЛНР» отказывалась организовать пропуск со своей стороны.



На данный момент в Луганской области функционирует только КПВВ «Станица Луганская».