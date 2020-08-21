Зеленский уверен, что «Шахтер» и «Динамо» еще сыграют на «Донбасс Арене»

Президент Владимир Зеленский обещает сделать «все возможное», чтобы первенство Украины по футболу «снова стало настоящим праздником для людей», и верит в проведение матча между «Шахтером» и «Динамо» на «Донбасс Арене» в Донецке.



Об этом говорится в публикации Зеленского в Facebook по случаю возобновления деятельности криворожского «Кривбасса».



«Мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу снова стало настоящим праздником для людей. Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днепр", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно — симферопольская "Таврия", а также многие другие», — написал он.



Также президент хочет, чтобы такое понятие, как «клубы-переселенцы», навсегда исчезло из употребления.



«И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке», — подчеркнул Зеленский.

«Возрождение» «Кривбасса» произошло путем переименования футбольного клуба «Горняк» в начале августа.



В 2013 году «Кривбасс» лишили профессионального статуса, прошлый сезон клуб провел в любительском чемпионате Днепропетровской области. Новый сезон клуб из Кривого Рога начнет во второй лиге.