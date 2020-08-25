«Укрзализныця» начала охранять поезда на 10 сообщениях. Среди них — Мариуполь - Киев

«Укрзализныця» запустила пилотный проект по охране пассажирских поездов собственными силами собственной военизированной охраны. Об этом говорится в сообщении телеграммной-канала компании.



На первом этапе охранять поезда будут на 10 направлениях:

№10/9 «Мариуполь-Киев»; №29/30 «Киев-Ужгород»; №38/37 «Киев-Запорожье»; №49/50 «Киев-Трускавец»; №63/64 «Харьков-Киев»; №79/80 «Днепр-Киев»; №92/91 «Львов-Киев»; №102/101 «Киев-Херсон»; №106/105 «Одесса-Киев»; №136/135 «Киев-Покровск»;

Как передает hromadske, применять спецсредства охранники могут, если речь идет о «серьезном правонарушении»: повреждение имущества, распитие алкогольных напитков, драки или нарушения общественного порядка. Тогда они имеют право задержать нарушителя максимум на три часа и передать полицейским на ближайшей станции.



В случае нарушения охранники будут составлять протокол, также они должны найти двух свидетелей, а все события должны записывать на камеру, чтобы потом передать запись полиции.



Отмечается, что «скрутить» человека охранники могут лишь в случае угрозы жизни, здоровью пассажира, персоналу «Укрзализныци» или их самих.

Напомним, что «Укрзализныця» разработала программу повышения безопасности пассажиров после того, как в поезде «Мариуполь-Киев» мужчина избил и пытался изнасиловать женщину, которая ехала в купе с малолетним сыном.



Отметим, что по этому направлению — «Мариуполь-Киев» — курсируют два поезда: №83/84 и №10/9. В каком поезде произошло происшествие не уточнялось. В последнем теперь будет охрана.

