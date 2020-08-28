Справка переселенца появится в мобильном приложении «Дія» в октябре

Министерство цифровой трансформации планирует в октябре запустить ряд новых функций и сервисов в мобильном приложении «Дія». В частности, будет оцифрована справка внутренне перемещенного лица.



Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.



«Статус внутренне перемещенного лица. Еще один документ, который, к сожалению, существует из-за войны на востоке страны. Мы также сделаем его цифровым для более 1,5 миллиона граждан», — написал Федоров в своем телеграм-канале.



Кроме того, в октябре будет запущен цифровой шеринг документов — возможность передавать копии документов.



Также будет оцифрован ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). С помощью цифрового шеринга документа его «копию» можно будет быстро передавать государственным органам и бизнесу.



В приложении также появится доступ к цифровому свидетельству о рождении для детей до 14 лет, которое используется для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг.



Помимо этого, с октября в приложении появится в возможность предоставить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в его смартфоне. «Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении», — пояснил Федоров.



В приложении также станут доступны получение и уплата штрафов, а также получение информации о наличии долгов и их оплата.



Также с октября в портале «Дія» будет доступна обновленная регистрация обществ с ограниченной ответственностью онлайн, возможность начать и завершить строительство, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения), а также услуга «еМалятко».