Получение справки ВПЛ онлайн. Минреинтеграции обещает электронные услуги для переселенцев и жителей оккупации

Вынужденные переселенцы и жители неподконтрольных районов Донбасса и аннексированного Крыма получат доступ ко всем государственным электронным услугам. Об этом сообщает пресс-служба министерства реинтеграции.



Совместно с министерством цифровой трансформации ведомство утвердило план своего цифрового развития.



«Мы хотим, чтобы полтора миллиона внутренне перемещенных лиц и несколько миллионов граждан Украины на временно оккупированных территориях (ВОТ) — Донецкой, Луганской областях и в Крыму и на прилегающих к ВОТ регионах имели быстрый и удобный доступ к государственным электронным сервисам, могли беспрепятственно ими пользоваться, в частности получать онлайн электронные справки о статусе ВПЛ, подавать заявление на адресную помощь» — рассказал замглавы Минреинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.



Когда именно будут внедрены такие электронные услуги, он не уточнил.



Также сообщается, что уже начата подготовка к модернизации официального веб-сайта Минреинтеграции. Предусмотрено интеграцию с порталом государственных услуг «Дія» и внедрение «инструментов электронной демократии».



Совместно с международными партнерами министерства начата подготовка к модернизации портала «Социально-экономического развития».

Минреинтеграции также планирует создать сервисные зоны на КПВВ, которые планируется обустроить цифровой инфраструктурой, в частности подключить wi-fi, улучшить покрытия 3G/4G, установить систему контроля и видеонаблюдения.



Для жителей неподконтрольных территорий хотят внедрить возможность проходить смарт-идентификацию онлайн и получать электронную подпись на КПВВ.