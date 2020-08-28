«ДНР» приговаривает людей к смертной казни. Но для исполнения пока нет палачей

На подконтрольной группировке «ДНР» территории были вынесены «приговоры» с наказанием в виде смертной казни. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.



УВКПЧ известно о двух случаях, где «суд ДНР» постановил смертный «приговор», однако по состоянию на дату этого доклада наказания не были выполнены. Тем не менее, такие «приговоры» продолжают вызывать беспокойство в ООН, так как в первые годы конфликта боевики уже казнили людей.



Первый такой «приговор» был вынесен «верховным судом» в феврале 2016 года относительно мужчины, «осужденного» за изнасилование и убийство ребенка.



Второй был вынесен 18 июля 2018 года в отношении члена одной из банд, который был «осужден» за похищение людей, ограбление и убийства, совершенные в 2014-2015 годах. Речь о бойце незаконных вооруженных формирований казачьего союза «Области войска Донского» Анатолия Якубенко, которого приговорили к «высшей мере наказания» за участие в банде и убийство двух девушек.



Изначально «ДНР» пользовалась уголовно-процессуальным кодексом УССР от 28 декабря 1960 года. В этом кодексе указана смертная казнь через расстрел. Позднее эти советские «расстрельные» статьи были перемещены во вновь созданный «уголовный кодекс ДНР».



Издание «Спектр» писало, что «ДНР» не привела смертные «приговоры» в исполнение, так как у нее нет механизма их реализации и палачей.



Один из донецких адвокатов отмечал, что пока не нашлось ни одного «органа», готового взять на себя за это ответственность. «Тот, кто возьмет на себя ответственность, тот и должен будет разработать процедуру исполнения и сам механизм, вплоть до того, куда патроны списывать, каким должно быть положение о палачах. Набор в эту группу тоже будет особый и под тщательным контролем, тем более, что их работа совершенно точно будет засекречена. Чем дальше от 2014 года, тем меньше желающих этим заниматься», — пояснил адвокат.