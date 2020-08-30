«Евросолидарность» потребовала исключить Фокина из переговоров по Донбассу

Партия «Европейская солидарность» требует исключить Витольда Фокина из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе из-за его предложения ввести «особый статус» на всей территории Донбасса, а не только на неподконтрольной территории. Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.



Ранее в интервью «Стране» Фокин заявил, что для наступления мира на Донбассе необходимо «объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса» на Донбассе.



В «ЕС» считают, что Фокин «предлагает россиянам даже больше, чем они просят», а его предложения — «план демонтажа украинской государственности».



«Позиция украинской делегации в ТКГ — это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывание ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями», — говорится в заявлении.



«ЕС» потребовала немедленного устранения Фокина из состава делегации в ТКГ, пригрозив занять более жесткую позицию по отношению к президенту Зеленскому: «Иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса — это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса».



В «ЕС» также потребовали от властей обнародовать позицию украинской делегации в ТКГ.