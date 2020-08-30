Фокин предложил решить вопрос «особого статуса» для всего Донбасса

Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса. Такое мнение высказал первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в интервью «Стране».



Фокин убежден, что предоставление «особого статуса» региону «не может не привести» к миру. При этом требование России изменить для этого Конституцию переговорщик назвал «чрезмерным запросом»: «Они не должны настаивать на этом. Конституция — не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно».



Говоря о проведении местных выборов в ОРДЛО, Фокин заявил, что пункт 4 постановления Верховной Рады, согласно которому выборы в ОРДЛО пройдут после получения контроля над границей, противоречит Минским соглашениям. По его мнению, если Рада не изменит текст постановления, то значит она «в какой-то своей голосующей части не очень заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе».



Помимо «особого статуса» и выборов, Украина также должна решить вопросы амнистии, отметил Фокин.



«И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — сказал он.



Фокин стал заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе 18 августа, накануне последнего заседания ТКГ.