Разумков и Аваков отреагировали на предложение Фокина о всеобщей амнистии

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина провокационным и несоответствующими национальным интересам. Об этом говорится в публикации пресс-службы МВД.



«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат», — заявил Аваков на церемонии чествования памяти погибших в 2015 году нацгвардейцев под зданием Верховной Рады.



На заявление Фокина также отреагировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



«Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем», — сказал Разумков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил о том, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса.