Тимошенко рассказала о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала о самочувствии после инфицирования COVID-19.



«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности... Сегодня наконец кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — сообщила Тимошенко.



Также нардеп выразила благодарность медикам, которые занимались ее лечением, и всем, кто ее поддерживал.



О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.