Зеленский созвал срочное совещание из-за лесных пожаров на Луганщине и Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в Харьковской и Луганской областях. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар. Об этом сообщает Офис президента.



В одном из сел (не уточняется в каком — ред.) сгорело 8 домов. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил.



В Офисе добавили, что организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.



Предварительная причина пожара — возгорание свалки, а из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.



Президент Украины подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.



«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия ущерба. Не потом, а уже сейчас», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Луганской области вблизи села Болотене Станично-Луганского района произошло возгорание сухой травы на площади 80 гектаров. Спасатели отмечают, что ликвидацию пожара усложняют сильные порывы ветра. В свою очередь, это несет угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская — возможна эвакуация.