Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Горят 80 гектаров: спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Луганской области

02 сентября 2020, 18:15

Горят 80 гектаров: спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Луганской области

В Луганской области вблизи села Болотене Станично-Луганского района произошло возгорание сухой травы на площади 80 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.



К тушению пожара привлекли 108 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС — 47 человек и 12 единиц техники. С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлекли около 100 человек и 27 машин из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Спасатели отмечают, что ликвидацию пожара усложняют сильные порывы ветра. В свою очередь, это несет угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская — возможна эвакуация.

Напомним, ранее 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.

Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Огонь повредил жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожил 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро Волчье» Новоайдарского района.

Пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медпомощью.

Ориентировочный размер убытков, причиненных только от потери лесных насаждений, превышает 450 млн гривен.

8 июля Президент Владимир Зеленский во время поездки на Луганщину заявил, что пострадавшие жители получат по 300 тысяч гривен компенсации на приобретение жилья, еще будет выделено по 20 тысяч гривен компенсации семьям погибших.

Кабмин планировал выделить 55 миллионов гривен для ликвидации последствий пожара.

ТЕГИ

Прочее
Пожары ГСЧС Украины
Места
Луганская область Станица Луганская

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:29
Пушилин заявил, что «рано или поздно», но боевики начнут призыв
16:08
На Донбассе начался учебный год по обе стороны конфликта. И на фоне COVID-19
12:57
Вчера в Донецк смогли попасть более 200 человек. Остались ночевать у КПВВ 15 человек
11:05
«ЛНР»: Девушка пострадала при взрыве гранаты. Госпитализировали в тяжелом состоянии
10:26
«ДНР» сообщила о 39 заболевших коронавирусом за сутки
09:22
«ДНР»: Три человека погибли на «копанке» под Шахтерском
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:04
В «ДНР» рассказали, почему не выплачивают рабочим зарплату
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
08:41
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
22:13
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
19:30
Зеленский созвал срочное совещание из-за лесных пожаров на Луганщине и Харьковщине
18:53
Донецкая область может покинуть «зеленую» зону после роста количества тестирований на COVID-19
18:15
Горят 80 гектаров: спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Луганской области
17:49
СБУ пресекла деятельность интернет-агитаторов за «Новороссию»
17:00
Двух депутатов Донецкого облсовета подозревают в финансировании терроризма
16:54
Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы «Новичок»
16:28
Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе
16:17
Кравчук: Фокину придется объяснить свою позицию по Донбасса коллегам из делегации
16:03
Лавров обвинил украинских «экстремистов» в дестабилизации Беларуси. МИД Украины отреагировал
15:28
Кабмин привлечет 100 млн долларов на восстановление Донбасса
15:22
Шмыгаль поручил проработать объединение «Центрэнерго» с переданными в аренду ДТЭК госшахтами
14:32
В Луганской области выявили еще 28 инфицированных COVID-19
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
13:46
В Украине разрешат не тестироваться на COVID-19 после самоизоляции
13:24
Тимошенко рассказала о своем самочувствии после заражения коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06
День города Донецка. Пожелания из Киева ►
30 августа, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция