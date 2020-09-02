Горят 80 гектаров: спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Луганской области

В Луганской области вблизи села Болотене Станично-Луганского района произошло возгорание сухой травы на площади 80 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.





К тушению пожара привлекли 108 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС — 47 человек и 12 единиц техники. С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлекли около 100 человек и 27 машин из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.



Спасатели отмечают, что ликвидацию пожара усложняют сильные порывы ветра. В свою очередь, это несет угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская — возможна эвакуация.

Напомним, ранее 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.



Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.



Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.



Огонь повредил жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожил 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро Волчье» Новоайдарского района.



Пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медпомощью.



Ориентировочный размер убытков, причиненных только от потери лесных насаждений, превышает 450 млн гривен.



8 июля Президент Владимир Зеленский во время поездки на Луганщину заявил, что пострадавшие жители получат по 300 тысяч гривен компенсации на приобретение жилья, еще будет выделено по 20 тысяч гривен компенсации семьям погибших.



Кабмин планировал выделить 55 миллионов гривен для ликвидации последствий пожара.