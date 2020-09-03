Фото: ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 гектаров. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Возгорания произошли в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах. К тушению пожаров привлечены 378 спасателей и 68 единиц техники. Было дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.



Вчера, 2 сентября, на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. По состоянию на 7 часов утра 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.