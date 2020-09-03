В Украине утвердили новые карантинные зоны

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС сегодня утвердила новые зоны эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Донецкая и Луганская области остаются в зеленой зоне карантина.
Новое распределение карантинных зон начнет действовать с 00:00 7 сентября.
В красную зону попали:
города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
Бобровицкий район Черниговской области.
в оранжевую зону:
Винницкий район Винницкой области;
город Луцк и Луцкий район Волынской области;
города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
город Сумы Сумской области;
город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
в желтую зону:
Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинского, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокуцький и Шевченковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
город Киев.
По данным правительства, в Украине к концу сентября-началу октября ожидается около 3 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно.
За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине выявили 2 430 заболевших коронавирусом.