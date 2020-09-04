Очередной антирекорд: 2723 выявленных случая коронавируса за сутки в Украине

За сутки в Украине зафиксировано 2 723 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, вчера 51 человек умер, выздоровели 937 пациентов.



Общее количество заболевших достигло 130 951 человека. Из них 60 613 пациентов уже выздоровели, а 2 761 — умер. Продолжают болеть 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371), Тернопольской (204), Одесской (225), областях, а также в Киеве (319).



Днем ранее, 3 сентября, сообщалось о 2430 з аболевших, 2 сентября был зафикисрован предыдущий антирекорд: 2 495 новых инфицированных, 1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших.

В правительстве прогнозируют, что к концу сентября-началу октября будет около 3 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно.



Накануне в Украине утвердили новые карантинные зоны.