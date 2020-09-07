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РФ использует на Донбассе наемников из более чем 30 государств — Генпрокуратура

07 сентября 2020, 16:54

РФ использует на Донбассе наемников из более чем 30 государств — Генпрокуратура

Граждане более 30 государств являются участниками незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины. География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии — по 27 человек, Молдовы — 26, Франции — 20», — сказал Мамедов.

По его информации, с 2014 года по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений НВФ, подконтрольных России. В то же время Мамедов сказал, что на данном этапе расследования разглашение имен возможных его фигурантов может негативно повлиять на раскрытие преступлений.

«В то же время о некоторых из этих лиц уже сообщали СМИ, в том числе французские, в контексте их участия в событиях на Донбассе. Например, медиа писали об ультраправой организации "Континентальное единство", занимающейся организацией участия французских "добровольцев" в НВФ РФ. Один из основателей этой организации Виктор Лента часто дает интервью, рассказывая о своем непосредственном участии в вооруженном конфликте на территории Украины», — подчеркнул Мамедов.

Кроме того, у Офиса генпрокурора есть информация, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование и обучение наемников «с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Ранее Гюндуз Мамедов рассказал, что дальше будут делать с «вагнеровцами».

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