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В Офисе генпрокурора рассказали, что будет дальше с «вагнеровцами»

07 сентября 2020, 16:11

В Офисе генпрокурора рассказали, что будет дальше с «вагнеровцами»

Выданных Россие наемников частной военной компании «Вагнера», которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью «Радио Свобода».

Он напомнил, что украинская сторона оперативно отреагировала на задержание группы «вагнеривцив» в Беларуси и отправила запрос на экстрадицию 28 из них. Однако Минск принял решение выдать их России. Это обстоятельство ситуацию кардинально не меняет.

Он отмечает, что прокуроры собрали достаточную доказательную базу совершения ими преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. У них у всех есть подозрения, поэтому их будут привлекать к ответственности на национальном уровне и «использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные».

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