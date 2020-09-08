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«ДНР» сообщила о трех умерших из-за коронавируса и 13 заболевших за сутки

08 сентября 2020, 10:33

«ДНР» сообщила о трех умерших из-за коронавируса и 13 заболевших за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, трое ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 90 и 66 лет и женщина в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 699 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 338 человек, 151 — умерли. На лечении остается 1 210 пациентов.

На подконтрольной Украине территории Донетчины всего выявлено 1 675 заболевших коронавирусом. Из них 1 081 человек выздоровел, а 24 — умерли.

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