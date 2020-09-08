Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится 11 сентября.



«У нас должно быть заседание советников Нормандского формата 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений», — сказал Зеленский на брифинге в Сумах.



Он напомнил, что 42 дня на востоке Украины сохранялся режим прекращения огня, «до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца». «Мы на уровне министра иностранных дел и не только соединялись с Российской Федерацией, которая должна держать те договоренности, которые были [достигнуты] на уровне Трехсторонней контактной группы», — добавил президент.



Также Зеленский пообещал, что украинская власть «сделает все» для того, чтобы сохранить «режима тишины» на Донбассе и избежать большого числа погибших и раненых. «Другого варианта для сбережения жизни людей я не вижу», — подчеркнул он.



По словам президента, украинская сторона «сразу отреагировала» на обстрел в воскресенье, который привел к гибели военнослужащего. «Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ», — добавил он.

В переговорах «нормандской четверки» на этом уровне участвуют политические советники лидеров Украины, России, Франции и Германии. В частности, Киев представляет глава офиса президента Андрей Ермак, а Москву — замглавы администрации президента Дмитрий Козак.