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Зеленский: Встреча «нормандских» советников — 11 сентября. Сделаем все, чтобы сохранить «режим тишины»

08 сентября 2020, 11:57

Зеленский: Встреча «нормандских» советников — 11 сентября. Сделаем все, чтобы сохранить «режим тишины»

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится 11 сентября.

«У нас должно быть заседание советников Нормандского формата 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений», — сказал Зеленский на брифинге в Сумах.

Он напомнил, что 42 дня на востоке Украины сохранялся режим прекращения огня, «до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца». «Мы на уровне министра иностранных дел и не только соединялись с Российской Федерацией, которая должна держать те договоренности, которые были [достигнуты] на уровне Трехсторонней контактной группы», — добавил президент.

Также Зеленский пообещал, что украинская власть «сделает все» для того, чтобы сохранить «режима тишины» на Донбассе и избежать большого числа погибших и раненых. «Другого варианта для сбережения жизни людей я не вижу», — подчеркнул он.

По словам президента, украинская сторона «сразу отреагировала» на обстрел в воскресенье, который привел к гибели военнослужащего. «Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ», — добавил он.

В переговорах «нормандской четверки» на этом уровне участвуют политические советники лидеров Украины, России, Франции и Германии. В частности, Киев представляет глава офиса президента Андрей Ермак, а Москву — замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

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