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Штаб ООС: Боевики убили украинского военного на Донбассе, нарушив перемирие. Был открыт огонь в ответ

06 сентября 2020, 20:26

Штаб ООС: Боевики убили украинского военного на Донбассе, нарушив перемирие. Был открыт огонь в ответ

Сегодня, 6 сентября, во время обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там отметили, что это уже второе за день нарушение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. 

Уточняется, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко Причепиловки в Луганской области. «К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью», — отмечается в сообщении.

В ответ на обстрел, украинские подразделения применили имеющиеся огневые средства. В штабе ООС добавили, что потери противника уточняются.

Сегодня днем в районе Красногоровки Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков был ранен украинский военнослужащий. Украинское командование заявило, что дает «еще одну возможность» группировкам «ДНР» и «ЛНР» выполнять условия режима прекращения огня.

Украинская делегация в ТКГ назвала ранение военнослужащего — единичной провокацией боевиков, которая не должна стать поводом для срыва перемирия. 

На Донбассе 27 июля началось перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа.

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