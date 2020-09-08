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Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов в Киеве. Где Колесникова – неизвестно

08 сентября 2020, 21:20

Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов в Киеве. Где Колесникова – неизвестно

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине. Сейчас они находятся в Киеве. Об этом передает «Укринформ».

«Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить», - сказал Иван Кравцов на брифинге.

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков добавил: «Ну пока что у нас таких планов нет».

Они также предположили, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Беларуси.

«На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными способами», - сказал Родненков.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что Колесникова осталась на территории Беларуси, а Кравцов и Родненков не выезжали из Беларуси добровольно - их выдворили силой.

Член президиума оппозиционного Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.

Геращенко заверил, что ГПСУ не задерживала Кравцова и Родненкова, они могут свободно передвигаться по Украине.

Белорусская оппозиция 7 сентября заявила о похищении Колесниковой в центре Минска.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 10 тысяч человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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Беларусь
Люди
Мария Колесникова Антон Родненков Иван Кравцов

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