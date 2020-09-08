Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов в Киеве. Где Колесникова – неизвестно

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине. Сейчас они находятся в Киеве. Об этом передает «Укринформ».



«Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить», - сказал Иван Кравцов на брифинге.



Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков добавил: «Ну пока что у нас таких планов нет».



Они также предположили, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Беларуси.



«На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными способами», - сказал Родненков.



Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что Колесникова осталась на территории Беларуси, а Кравцов и Родненков не выезжали из Беларуси добровольно - их выдворили силой.



Член президиума оппозиционного Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.



Геращенко заверил, что ГПСУ не задерживала Кравцова и Родненкова, они могут свободно передвигаться по Украине.



Белорусская оппозиция 7 сентября заявила о похищении Колесниковой в центре Минска.



В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.



Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 10 тысяч человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.