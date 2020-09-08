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Балуха прооперировали после избиения

08 сентября 2020, 21:41

Балуха прооперировали после избиения

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха прооперировали после избиения. У него тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации. Об этом сообщила народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

По ее словам, врачи делают все возможное для стабилизации состояния Балуха.

В прокуратуре Киева сообщили, что в ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и людей, с которыми он общался. С этими свидетелями работают следователи. Также правоохранители нашли сумку с личными вещами Балуха.

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Владимир Балух

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