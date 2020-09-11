В Донецкой области фиксируют 90 новых заболевших COVID-19 второй день подряд

В четверг, 10 сентября, на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 90 человек. Среди них — пятеро детей и один медработник, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Большинство положительных результатов на COVID-19 зафиксировано в Краматорске — 22, еще 16 — в Мариуполе, 12 — в Славянске, 9 — в Марьинском районе, по 5 случаев в Лиманской ОТГ и Угледаре, 4 — в Николаевке, по 3 — в Дружковке и Славянском районе, по 2 — в Бахмуте, Покровске, Константиновке, Никольском и Великоновоселковском районах, а также один случай в Бахмутском районе.



В связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом глава ДонОГА призвал граждан придерживаться карантина и рекомендаций Минздрава.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 1942 случаев COVID-19. Из них 1107 пациентов выздоровели, 25 — умерли. Продолжают болеть 810 человек.

Днем ранее на Донетчине также выявили 90 новых заболевших.