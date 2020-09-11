«ДНР» разрешила не переводить украинские документы на русский язык до 2023 года

Так называемый «парламент» группировки «ДНР» принял сегодня поправки в «законодательство», согласно которым украинские документы не подлежат обязательному переводу на русский язык до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Народного совета».



Уточняется, что переходный период касается документов, выданных в период до 14 мая 2014 года. К ним относятся удостоверения личности, акты гражданского состояния, аттестаты, дипломы, трудовые книжки и договора, судебные решения и другие, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, украинскими нотариусами.



Изменения внесены в «законы» об образовании и культуре.



Далее принятый сегодня «законопроект» будет направлен на подпись главе «ДНР» Денису Пушилину, он вступит в силу со дня опубликования на сайте «парламента».