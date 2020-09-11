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«Нормандский формат»: Козак заявил, что прорывов нет и оснований для встречи лидеров тоже

Обновлено
11 сентября 2020, 21:26

«Нормандский формат»: Козак заявил, что прорывов нет и оснований для встречи лидеров тоже

В Берлине завершились переговоры политсоветников стран «нормандской четверки». Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил российским журналистам, что сторонам не удалось договорится по всем вопросам.

«Попытаемся до конца сентября выработать согласованное решение», — добавил он. При этом Козак подчеркнул, что «прорывов нет».

Также он заявил об отсутствии оснований для саммита лидеров стран Нормандского формата.

«Пока окончательной даты нет, договорились о том, что наши помощники и заместители какое-то время поработают, попытаются найти развязки по всем вопросам. Были представлены несовпадающие решения, поэтому попытаются найти развязку для того, чтобы решить эти вопросы», — сказал Козак.

По его словам, в ходе встречи договорились о поддержании режима прекращения огня.

«Ключевой вопрос, принципиальный — это вопрос: мы будем дальше в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от минских соглашений?» — подчеркнул Козак.

Он напомнил о заявлениях представителей Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений.

В этом случае, отмечает Козак, нужно «четко внести конкретные предложения, чего вы хотите». «Мы просим внести определенность для того, чтобы во всех форматах, в которых ведутся переговоры, мы придерживались каких-то единых принципов, единых позиций, чтобы не разговаривали на разных языках», — добавил замглавы администрации российского президента.

Также он заявил, что была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрен проект постановления, который корректирует постановление парламента от 15 июля о проведении местных выборов. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения.

Встреча «нормандских» советников продолжалась более семи часов.

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