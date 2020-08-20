На переговорах по Донбассу спорят из-за постановления о местных выборах. Что там написано?

Россия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.



В связи с этим, глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил участникам ТКГ, что обратиться к Раде с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.



Спорным стал пункт 4 постановления Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» от 15 июля. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и АР Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.



«Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктами 2 и 3 этого Постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины по государственной границе Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».



По словам Кравчука, РФ настаивает на проведении местных выборов на всей территории Донецкой и Луганской областей, включая неподконтрольную Украине территорию. Он отметил, что пока не будет решен вопрос о проведении выборов, переговорный процесс будет блокироваться российской стороной в ТКГ.