Офис президента: «Нормандские» советники поддержали призыв принять исчерпывающие меры для продления перемирия

Политические советники лидеров государств Нормандского формата поддержали призыв Украины о «необходимости принятия исчерпывающих мер для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня» на Донбассе. Об этом сообщает Офисе президента Украины по итогам встречи советников 11 сентября.



По словам принимавшего участие в переговорах руководителя ОП Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать. «Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», — приводит его слова пресс-служба президентского офиса.



Там указали, что во время встречи в Берлине большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечения полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким людям.



«Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время», — рассказали в ОП.



Также у президента Владимира Зеленского сообщили о достижении договоренности провести еще одну встречу «нормандских» советников в течение следующих недель, чтобы продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей лидеров в декабре 2019 года и подготовку берлинского саммита в Нормандском формате.

Встреча «нормандских» советников 11 сентября в Берлине продолжалась более семи часов. Визави Андрея Ермака, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что встреча прошла «без прорывов» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, пока основания для саммита лидеров Нормандского формата отсутствуют. Козак также подтвердил, что участники встречи поддержали продолжение режима прекращения огня.