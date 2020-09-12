Пустят даже с температурой: ЦИК дал рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина

Центральная избирательная комиссия и Минздрав совместно разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина из-за COVID-19. Об этом во время «Донбасс Медиа Форума» сообщил член ЦИК Сергей Постивый.



По его словам, избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температуры, которая превышает 37,2 градуса.



«В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить отдельно в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. Все контактные зоны должны надлежащим образом протираться и дезинфицироваться после каждого такого избирателя», — пояснил Постивый.



Он отметил, что документ уже готов и направлен в Кабинет министров. Его рассмотрение и принятие правительством ожидается на следующей неделе.

Член ЦИК также объяснил, что нахождение какой-либо территории в «красной» зоне карантина не является основанием для отмены выборов.



В Центризбиркоме также заявили, что отмененные выборы в отдельных территориальных громадах Донбасса могут состояться весной в случае предоставления соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.