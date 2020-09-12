ЦИК назвал условия отмены местных выборов в Украине. «Красной» зоны карантина среди них нет

Местные выборы 25 октября, согласно законодательству, могут быть отменены только в двух случаях: введение военного положения или чрезвычайного положения. Об этом во время шестого «Донбасс Медиа Форума» заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.



При этом он отметил, что нахождение какой-либо территории в «красной» зоне карантина из-за коронавируса не является основанием, чтобы признавать невозможность проведения там выборов.



Член ЦИК отметил, что отмена или перенос выборов «теоретически возможна», потому что, теоретически, высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. При этом Постивый подчеркнул, что это непростой процесс. Он напомнил, что чрезвычайное положение вводится указом президента по согласованию с Верховной Радой.



Также Постивый сказал, что на данный момент у ЦИК нет информации о наличии каких-либо перспектив отмены или переноса выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином. «На сегодняшний день говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет», — резюмировал он.





Также в ЦИК заявили, что отмененные выборы в отдельных территориальных громадах Донбасса могут состояться весной в случае предоставления соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.

В середине августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы могут не состояться, если половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина.