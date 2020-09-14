Фокин стал участником ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком

Маша Фокина, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина, рассказала, что познакомила своего дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. После этого Фокин вошел в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.



«Я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим [вопросом Донбасса]», — сказала она в эфире программы «Светская жизнь» на телеканале «1+1».



По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с руководителем президентского офиса. «Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией [с Донбассом]», — отметила она.



Фокина уверяет, что взгляды Ермака и первого премьера в вопросе Донбасса похожи. «Он не любит прессу, но они нашли общий язык с Андрюшей, Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну», — подчеркнула она.



Внучка участника переговоров по Донбассу добавила, что дружит с Ермаком с момента, когда ей было 18. «Видимся довольно часто [с Андреем Ермаком], даже сейчас», — сказала она.

Мария Фокина — певица, актриса и модель, известная под сценическим именем Маша Фокина.



Витольд Фокин 18 августа стал первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации на переговорах в ТКГ.