Фокин отказался объяснить свои заявления о Донбассе в комитете Рады

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался от встречи с комитетом Верховной Рады по вопросам организации местной власти и самоуправления, на которой он должен был объяснить свои заявления об особом статусе для Донбасса и амнистии. Об этом сообщил заместитель председателя комитета, народный депутат Александр Качура.



«Озвученная причина- занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе», — отметил нардеп.



Встреча Фокина с комитетом планировалась на 15 сентября. Новая дата заседания пока еще не оговорена.



«Чтобы усилить позицию Украины необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в трёхсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно», — добавил Качура.

Фокин в интервью изданию «Страна» предложил объявить всеобщую амнистию на оккупированных территориях, провести выборы. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за введение «особого статуса» на всей территории Донецкой и Луганской областей.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это заявление не отражает официальной позиции Украины в ТКГ.



Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и несоответствующим национальным интересам.



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