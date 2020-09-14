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«Шахтер» будет играть в форме от Puma со следующего сезона

14 сентября 2020, 17:03

«Шахтер» будет играть в форме от Puma со следующего сезона

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с новым спортивным партнером — компанией Puma. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан на 5 лет. Презентация новой игровой формы состоится перед началом сезона 2021/22.

«Сегодня и украинская команда Puma, и глобальная команда Puma в Германии, и "Шахтер" активно работают над созданием новой формы. Я очень надеюсь, что у нас получится соответствовать ожиданиям игроков и самых требовательных болельщиков», — отметил генеральный директор Puma в Украине Владимир Горобец.

Также был опубликован промо-ролик.

До этого «Шахтер» сотрудничал с Nike с 2008 года. Этот сезон «горняки» доиграют в форме от американского бренда.

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