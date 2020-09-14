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На Донетчине организуют пункты временного проживания для людей, которых не пускает «ДНР»

14 сентября 2020, 17:47

На Донетчине организуют пункты временного проживания для людей, которых не пускает «ДНР»

В Донецкой области создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что «ДНР» не пускает их в ОРДО. Об этом во время рабочего совещания заявил заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Места временного проживания будут организованы на базе социальных учреждений Донецкой области.

Заместитель главы области отметил, что для людей, которые по определенным причинам не могут свободно пересечь линию разграничения, должны быть созданы комфортные условия пребывания.

«Приближается ухудшение погодных условий, и круглосуточное пребывание наших граждан на КПВВ станет невозможным. Для того, чтобы люди не остались в непогоду на улице, мы предусмотрим для них места размещения в социальных учреждениях. Также необходимо решить вопрос подвоза людей из мест расселения к КПВВ», — отметил Филашкин.

Отдельно он отметил, что органы местного самоуправления, правоохранительные органы и волонтеры должны призвать людей не оставаться круглосуточно на КПВВ в ожидании пересечения линии разграничения для сохранения их здоровья.

Также во время совещания рассмотрели вопросы информирования жителей Донецкой области о возможности пересечения линии разграничения и механизмов взаимодействия между ответственными лицами.

Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».

В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Чтобы выехать из ОРДЛО, нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.

Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.

Пункты пропуска с 1 сентября функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.

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