Кабмин пересмотрел условия запрета посещения школ и детсадов из-за COVID-19

Кабинет министров разрешил работу заведений образования в «красной» зоне. Теперь решение о запрете работы будет приниматься государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).



Такое решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании 16 сентября.



Министр здравоохранения Максим Степанов также отметил, что запрещается посещение заведений дошкольного, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на административно-территориальных единицах региона, на которых установлен «зеленый», «желтый» и «оранжевый» уровень эпидопасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с COVID-19 отправлено более 50% классов.



Также Кабинет министров пересмотрел критерии нахождения регионов в «красной» зоне карантина.