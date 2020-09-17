МинВОТ: Блокированием КПВВ «ДНР» способствует гуманитарному кризису в ОРДО

Оккупационная власть делает все возможное, чтобы создать гуманитарный кризис на подконтрольных ей территориях. В частности, блокирует работу КПВВ в Донецкой области. Об этом заявил первый замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает пресс-служба ДонОГА.



«Ситуация, которая сейчас есть, свидетельствует о том, что марионеточные образования и оккупационная российская власть издеваются над нашими гражданами. Это в очередной раз подтверждает, что они сделают все, чтобы в очередной раз запугать наших людей и создать им очередные препятствия», — сказал он журналистам в Краматорске.



Замлинский напомнил, что вопросы пересечения КПВВ неоднократно поднимались на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Несмотря на это, пункты пропуска в Донецкой области по-прежнему не работают.



«Мы со своей стороны работу КПВВ восстановили в обычном режиме. В Луганской области они работают, в Донецкой — почему-то не работают. Оккупационная власть делает все, чтобы создать очередной гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, совершенно не заботясь о нуждах людей», — заявил Замлинский.



Он также сообщил, что сейчас все КПВВ готовы к работе в осенне-зимний период. На КПВВ «Новотроицкое» вскоре должна начаться реализация пилотного проекта по созданию сервисного центра.

Напомним, что боевики блокируют работу КПВВ в Донецкой области, осуществляя пропуск только два дня в неделю и только через КПВВ «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Так, боевики анонсировали возобновление пропуска лиц на пятницу, 18 сентября.