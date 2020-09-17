Завтра «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка». Въезжающим в Донецк разрешили тест на COVID-19 вместо обсервации

В пятницу, 18 сентября, группировка «ДНР» откроет свой КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».



Пропуск людей будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.



Для въезда необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.



Уточняется, что при въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». В сообщении штаба «ДНР» не поясняется, что это за обследование и отличается ли он от практиковавшейся ранее обсервации.



Желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта.



В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.



На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк, а некоторые ночуют под украинским КПВВ.



Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При многие местные жители ездят в «большую Украину» и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.