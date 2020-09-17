Разумков: Дополнительных инициатив по Донбассу в Раде от представителей ТКГ нет

Новых инициатив по Донбассу от представителей Трехсторонней контактной группы в Верховной Раде нет. Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала ZIK.



«По состоянию на сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ, которые были бы зарегистрированы в ВРУ, пока нет», — пояснил председатель Рады.



На вопрос, была бы Украина в более выигрышной позиции, если бы парламент или уполномоченные лица представили эти законопроекты он ответил: «Рада, то, что от нее зависело, всегда делала. Если вы вспомните прошлый год, нужно было продолжать действие закона о так называемом особом статусе временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, мы за это голосовали».