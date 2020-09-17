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Лавров заявил, что не ждет прорыва в выполнении Минских соглашений при Зеленском

17 сентября 2020, 21:40

Лавров заявил, что не ждет прорыва в выполнении Минских соглашений при Зеленском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что прогресс в выполнении минских соглашений вряд ли появится при нынешнем руководстве Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

«Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений... украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение», — отметил Лавров.

«Звучат заявления из уст перечисленных мной товарищей, а также бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в контактной группе в рамках Минского процесса, о том, что минские соглашения в таком виде невыполнимы, их надо переделать, поставить с ног на голову и для начала отдать Донбасс под контроль украинского правительства и армии, а уже потом думать, какие реформы на этой территории Украины можно будет проводить», — продолжил министр.

Глава МИД России называл постановление Верховной Рады Украины о местных выборах нарушением Минских соглашений и потребал принять другое постановление, которое будет предусматривать проведение «выборов» на условиях Москвы. Также он требует полной амнистии боевиков.

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