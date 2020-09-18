В Киеве предложили дождаться решения «нормандской четверки» для внедрения «формулы Штайнмайера»

Согласование механизма внедрения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, возможно, потребует соответствующего решения на уровне лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Андрей Костин в эфире программы «Право на владу» в эфире телеканала «1+1».



«Все понимают, что "формула Штайнмайера", ее реализация, — она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров "нормандского формата", которые смогут эту проблему решить», — сказал он.



Костин напомнил, что ранее Киев согласился внедрить эту формулу в законодательство, однако продолжаются дискуссии о том, как именно это сделать. «Идут переговоры о том, какие статьи этого закона [об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей] должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной "формулой Штайнмайера" работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь», — пояснил он.

В декабре 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и Россия согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Россия выступает за то, чтобы «особый статус» Донбасса был закреплен в Конституции Украины.