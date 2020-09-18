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«Это конспирология» — Ермак отрицает тайные договоренности с Россией

18 сентября 2020, 21:48

«Это конспирология» — Ермак отрицает тайные договоренности с Россией

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг существование тайных договоренностей по Донбассу с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

«Это из области конспирологии... могу вам сказать с полной ответственность, что никаких тайных соглашений с Россией нет и не может быть», — сказал глава ОП.

На прошлой неделе Госбюро расследований вызвало бывшего главу ОП Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля. Поводом, как отметили в ведомстве, послужило интервью бывшего главы Офиса президента Дмитрию Гордону, в котором он обнародовал информацию о якобы наличии тайных договоренностей нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и других вопросов.По итогам допроса ГБР сообщило, что у Богдана нет никаких данных о совершении представителями украинской власти противоправных действий в пользу РФ, а о возможных таких действиях он узнал из СМИ.

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