Ржавая роза и новая пальма — в донецком Парке кованных фигур проходит фестиваль кузнецов

В Донецке в Парке кованных фигур стартовал фестиваль кузнечного мастерства. На его открытии презентовали новый железный экспонат. Об этом сообщает телеграм-канал Dontel.



Как рассказал один из организаторов фестиваля, новая фигура — это творческая копия пальмы Мерцалова, сделанная в честь 125-летия этого символа Донбасса.



За несколько дней до начала мероприятия в интервью КП основатель Парка кованных фигур Виктор Бурдук отметил, что состояние железных произведений плачевное.



«Такого состояния парка кованых фигур я еще не помню. Это просто катастрофа. Каждый раз после его посещения, у меня разрывается сердце. Парк разрушается, есть скульптуры, которые сломаны людьми, но еще больше они страдают от бесхозяйственности – все ржавеет на глазах», — рассказал он журналистам.

Он также подчеркнул, что для ухода за фигурами нужно быть специалистом в металле и осознавать уникальность такого парка, чего, по его словам, не хватает коммунальщикам.



«А ведь все эти цветы приехали в Донецк из разных стран в дар парку... из России, из Германии, из Франции, Италии, Украины. И вы посмотрите, в каком они состоянии», — сказал Виктор и указал на железную скульптуру в виде розы.

«Когда-то здесь кипела жизнь, гудел огонь и били молоты, сейчас заказов нет, осталось всего несколько человек. Именно их силами на голом энтузиазме готовится фестиваль», — добавил кузнец.