Штрафы за нарушение карантина на Донетчине взыскали с 18 нарушителей

В Донецкой области штрафы за нарушение карантинных мероприятий взыскались только в 18-ти случаях. Об этом говорится в ответе полиции Донецкой области на запрос «Новостей Донбасса».



Местные суды вынесли 18 решений о наложении штрафа, из них в 14-ти случаях — по 17 тысяч гривен и в четырех — по 34 тысячи гривен.



Следователи также инициировали 6 уголовных производств по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Ни одно из них не было передано в суд: пять производств закрыто, еще одно находится на стадии досудебного расследования.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что на законодательном уровне в Украине стоит уменьшить размер штрафа за нарушение карантинных ограничений, сделав его оплату обязательной.