В Чехии прокуратура просит для белоруса 15 лет за участие в боях на Донбассе

Государственный прокурор запросил вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы и депортацию из Чехии для белоруса Алексея Фадеева, которого судят в Праге за участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает «České noviny».



По данным следствия, Фадеев неоднократно ездил в Украину с октября 2014 года по май 2016 года, где участвовал в военных действиях «с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке».



В обвинительном акте отмечается, что Фадеев имел оружие и выполнял различные боевые задачи в рядах так называемой «республиканской гвардии» группировки «ДНР». Кроме патрулирования, обвиняемый принимал активное участие в боях против украинских войск, защищавших суверенитет и территориальную целостность Украины.



Он полностью отрицает свою вину, он утверждает, что «хотел помочь людям защититься от так называемых украинских фашистов и не принимал активного участия в боях». В июле, когда процесс начинался, он заявлял, что не принимал непосредственного участия в боях, а только в таких мероприятиях, как патрулирования.



Сейчас 40-летний мужчина находится в тюрьме за другое преступление.