Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 годам тюрьмы за помощь «ДНР»

22 сентября 2020, 15:59

Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 годам тюрьмы за помощь «ДНР»

Суд Праги приговорил к 4,5 года лишения свободы гражданина Беларуси с видом на жительство в Чехии Алексея Фадеева за помощь группировке «ДНР». Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на четыре года. Об этом сообщает местное издание Novinky.

Фадеева наказали за участие в организованной преступной группировке, обвинение изначально касалось террористического акта, за которое ему грозило до двадцати лет тюрьмы. Однако обвинению не удалось указать, что он принимал участие в активных боевых действиях и стрелял в украинских военных.

Согласно обвинительному заключению, Фадеев несколько раз ездил в Украину в период с 2014 по 2016 год «с намерением активно поддерживать сепаратистские группы».

Подсудимый защищался, говоря, что не принимал активного участия в боевых действиях и поехал в Украину, чтобы «помочь людям защитить себя от украинских фашистов». Его якобы побудили пойти на это видео, на которых якобы изображались «зверства», совершенные «нацистскими группами» в отношении милиционеров.

Согласно материалам дела и показаниям Фадеева, он выехал из Праги через Ростов-на-Дону в Донецкую область. Там его вооружили сепаратисты, и белорус оказался вовлеченным в деятельность вооруженного незаконного формирования «ДНР». По словам Фадеева, там он исключительно занимался охраной и патрулированием.

В то время как Фадеев в своем заключительном слове требовал оправдательного приговора, прокурор настаивал на 15 годах лишения свободы для него.

В начале июля суд Чехии приговорил гражданина этой страны Павла Кафку к трем годам тюрьмы условно за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

ТЕГИ

Места
Чехия
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
«ЛНР» задержала 21-летнего луганчанина, обвинив в работе на СБУ
10:44
В ГПСУ рассказали, сколько человек смогли попасть в Донецк и Луганск через КПВВ в понедельник
10:03
«ДНР» заявила о пяти смертях и 23 новых заболевших коронавирусом
10:00
«ЛНР» рассказала о задержании бывшего боевика «ДНР», который сотрудничал с СБУ
23:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
23:06
«ЛНР» допускает введение карантина в образовательных учреждениях
22:37
«ЛНР» запретила свидания с заключенными и праздники для учащихся
21:46
Фокин хотел бы временное правительство ООН для выборов в ОРДЛО
13:40
ООН: Более миллиона жителей Донбасса не могут получить пенсии и пересечь КПВВ на фоне COVID-19
10:26
«ЛНР»: Один человек умер от COVID-19, еще у шести выявили вирус
06:42
Закон об ответственности и план по достижению мира на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
17:00
Донбасс. Итоги недели 14 — 20 сентября
13:30
В ОБСЕ узнали подробности гибели мужчины от взрыва гранаты под Луганском
11:59
В Луганске в меловом карьере нашли гранату
10:42
В ОРДЛО заявили о 33 новых случаях COVID-19 за сутки
все новости
16:40
Создание переговорной площадки по Крыму обсудят на саммите Украина-ЕС
16:32
Начальника патрульной полиции Донетчины подозревают в незаконном хранении оружия
15:59
Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 годам тюрьмы за помощь «ДНР»
15:10
Наблюдатели ООН не могут попасть в тюрьмы боевиков на Донбассе
14:44
«Заборона»: Следствие по делу об убийстве Шеремета не учло версию, которая ведет к экс-министру Клименко
14:31
ООН: С августа на Донбассе не зафиксировано ни одной жертвы среди мирных жителей
14:00
«ЛНР» задержала 21-летнего луганчанина, обвинив в работе на СБУ
12:57
СБУ объявила в розыск «директора» завода на оккупированной Луганщине
12:20
Бахмут купил новые троллейбусы
12:19
МИД: Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре «безвиза»
12:17
В Луганской области зарегистрировали 770 случаев коронавируса
11:38
Фокин: Если в течение месяца не получу поддержки от власти, то задумаюсь над тем, чтобы уйти из ТКГ
11:19
В Чехии прокуратура просит для белоруса 15 лет за участие в боях на Донбассе
10:44
В ГПСУ рассказали, сколько человек смогли попасть в Донецк и Луганск через КПВВ в понедельник
10:43
Дом престарелых в Лимане купил мельдоний вдвое дороже рыночной цены
все новости
ВИДЕО
Закон об ответственности и план по достижению мира на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
21 сентября, 06:42
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» в чемпионате
20 сентября, 18:53
Реальная ситуация на передовой и «выборы» «ДНР». Донбасс сегодня ►
20 сентября, 09:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция