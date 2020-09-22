Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 годам тюрьмы за помощь «ДНР»

Суд Праги приговорил к 4,5 года лишения свободы гражданина Беларуси с видом на жительство в Чехии Алексея Фадеева за помощь группировке «ДНР». Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на четыре года. Об этом сообщает местное издание Novinky.



Фадеева наказали за участие в организованной преступной группировке, обвинение изначально касалось террористического акта, за которое ему грозило до двадцати лет тюрьмы. Однако обвинению не удалось указать, что он принимал участие в активных боевых действиях и стрелял в украинских военных.



Согласно обвинительному заключению, Фадеев несколько раз ездил в Украину в период с 2014 по 2016 год «с намерением активно поддерживать сепаратистские группы».



Подсудимый защищался, говоря, что не принимал активного участия в боевых действиях и поехал в Украину, чтобы «помочь людям защитить себя от украинских фашистов». Его якобы побудили пойти на это видео, на которых якобы изображались «зверства», совершенные «нацистскими группами» в отношении милиционеров.



Согласно материалам дела и показаниям Фадеева, он выехал из Праги через Ростов-на-Дону в Донецкую область. Там его вооружили сепаратисты, и белорус оказался вовлеченным в деятельность вооруженного незаконного формирования «ДНР». По словам Фадеева, там он исключительно занимался охраной и патрулированием.



В то время как Фадеев в своем заключительном слове требовал оправдательного приговора, прокурор настаивал на 15 годах лишения свободы для него.

В начале июля суд Чехии приговорил гражданина этой страны Павла Кафку к трем годам тюрьмы условно за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.