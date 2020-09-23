Денисова: Боевики проводят милитаризацию детей на Донбассе

Оккупационные администрации на Донбассе систематически проводят мероприятия по милитаризации детей, а также проводят политику, направленную на искоренение любых форм вероисповедания, кроме православной церкви Московского патриархата. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время онлайн-презентации нового доклада УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека в Украине, передает «Укринформ».



«Так называемый десантно-патриотический клуб «Барс» осуществляет военное воспитание детей и молодежи в возрасте от 5 до 20 лет на временно оккупированной территории Луганской области. В июне-июле состоялись первая и вторая смены военно-патриотических «Георгиевский сборов», — рассказала Денисова.



Кроме того, представители оккупационных администраций РФ в ОРДЛО запретили школьникам носить религиозную одежду и атрибуты.



«В местах лишения свободы на территориях временно оккупированной Луганской области запрещается вероисповедания других религий и деноминаций, в частности ислама и Свидетелей Иеговы, так же как и в Автономной Республике Крым», — отметила Денисова.



Она также сообщила, что в ОРДЛО принимаются меры по искоренению в школах украинского языка. В частности, группировка «ЛНР» определила, что единственным «государственным языком» в ОРЛО является русский, а украинский язык и литература были исключены из базовой части планов общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год.



«Изучение украинского языка в учебных заведениях возможно только факультативно», — пояснила Денисова.