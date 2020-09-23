«Заборона»: Убийство Шеремета могло быть связано с конфликтом между Клименко и Матиосом

Убийство журналиста Павла Шеремета могло быть связано с конфликтом между Анатолием Матиосом, который на тот момент был заместителем генпрокурора, и беглым министром доходов и сборов времен президентства Януковича Александром Клименко. К такому выводу пришло издание «Заборона», проведя собственное расследование.



В первой части расследования «Заборона» написала, что к убийству Шеремета мог быть причастен бизнес-партнер Клименко Максим Зотов. При этом журналисты выяснили, что следователи не проработали версию, связывающую убийство Шеремета с беглым украинским чиновником и олигархом. В материалах дела отсутствуют протоколы допроса Зотова, который якобы сознался в убийстве журналиста своей давней знакомой Марине Мацюк.



За пару месяцев до убийства Павла Шеремета в 2016 году, контроль над делом беглого олигарха Александра Клименко получила военная прокуратура, которую возглавлял Анатолий Матиос. Шеремет был другом Матиоса, а Клименко — фактическим работодателем журналиста на «Радио Вести». В 2017 году в рамках дела против экс-министра арестовали 24 его бывших подчиненных, однако через год все оказались на свободе. Дело против Клименко в суд так и не передали.



В 2019 году донецкий предприниматель Владислав Дрегер, который вел дела с Клименко до 2011 года, утверждал, что уголовное производство против беглого министра сфабриковано. По его словам, схему разработали Анатолий Матиос, его заместитель Дмитрий Борзых, а также экс-замглавы СБУ Андрей Левус и офицер СБУ Богдан Чобиток. Все названные люди отказались комментировать «Забороне» это заявление.



Журналисты также обнаружили связь между Дрегером и ключевой фигурой из первой части своего расследования — Максимом Зотовым. «Заборона» также установила что у Зотова и Дрегера был бизнес-конфликт.



Как именно были связаны Шеремет, Клименко, Матиос, а также Зотов и Дрегер и как именно эти связи повлияли на ход расследования дела об убийстве журналиста — могло установить следствие. Но правоохранители решили не разрабатывать это направление. Это подтвердило министерство внутренних дел, реагируя на результаты первой части расследования «Забороны».



По словам спикера МВД Артема Шевченко в августе 2016-го следователи оставили без дальнейшей разработки показания Мацюк, найдя доказательства «давнего конфликта» между ней и Зотовым. Это утверждение, говорят в МВД, стало поводом не продолжать проверку озвученных женщиной показаний: например, был ли Зотов в Киеве в день убийства Шеремета. Однако никакой документации, подтверждающей заключение следователей, украинские правоохранители изданию не предоставили.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.



Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.



В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.