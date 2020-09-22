«Заборона»: Следствие по делу об убийстве Шеремета не учло версию, которая ведет к экс-министру Клименко

Следователи проигнорировали факт признания в убийстве журналиста Павла Шеремета со стороны человека, связанного с экс-министром доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александром Клименко. Об пишет издание «Заборона», которое провело собственное расследование.



Журналисты издания получили доступ к документам из дела Шеремета. Новые данные свидетельствуют: вскоре после убийства, в августе 2016 года, в украинскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее знакомый Максим Зотов признался в убийстве и через несколько дней после этого угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание. По данным «Забороны», полиция не стала исследовать связи Зотова.



При этом Максим Зотов — уроженец Донецка, член ближайшего окружения беглого олигарха Александра Клименко. Посений также был неформальным владельцем медиахолдинга «Вести Украина», где работал Павел Шеремет. В 2014 году, после смены власти в Украине, Клименко переехал в Москву.



Родственники и друзья Шеремета рассказали «Забороне», что в июне 2016 года Павел ездил к олигарху в Россию, чтобы договориться о назначении на пост главного редактора. Также Клименко просил его придумать способ возвращения в Украину. Через месяц Шеремета убили.



С осени 2016 до начала 2017 года следствие рассматривало Клименко и его гражданскую жену Ольгу Семченко, возглавлявшую медиахолдинг «Вести Украина», в качестве «возможно причастных» к убийству Шеремета, пишет издание. Однако эту версию в дальнейшем не разрабатывали.



Спикер МВД Артем Шевченко рассказал «Забороне», что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию правоохранители не смогли проверить из-за отсутствия совместной работы с российским следствием. Также Шевченко заявил, что о существовании показаний в отношении Максима Зотова ему ничего неизвестно.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.



Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.



В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.