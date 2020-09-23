Кабмин одобрил проект ратификации о привлечении 25,5 млн евро на жилье для переселенцев

Кабинет министров принял проект закона ратификации Соглашения с правительством Германии об ассигнованиях в размере 25,5 млн евро на жилье для переселенцев в Украине. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, нардеп от «Слуги народа» Василий Мокан.



Он отметил, что проект акта предусматривает представление на ратификацию Верховной Радой соответствующего соглашения, принятого 3 июня.



«Это позволит привлечь гранты на сумму 25,5 миллиона евро для внедрения проектов по улучшению жилищных условий для внутренних переселенцев. Грантополучателем определен МинВОТ», — сообщил нардеп.

Ранее сообщалось, что украинская делегация согласовала условия получения кредита в размере 100 млн долларов для проектов по развитию сельского хозяйства и ремонта дорог в Луганской области.